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مصرع 3 فى حادث تصادم قطار بـ"توك توك" بكوم أمبو

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مصرع 3 فى حادث تصادم قطار بـ"توك توك" بكوم أمبو مصرع 3 فى حادث تصادم قطار بـ"توك توك" بكوم أمبو
بلغت محصلة ضحايا حادث تصادم قطار بـ"توك توك" بمزلقان السكة الحديد شمال مدينة كوم أمبو بأسوان، ثلاثة أشخاص بينهم سيدة، وتم إيداع الجثث بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا بوقوع حادث تصادم قطار ناحية مزلقان الحرية شمالى مدينة كوم أمبو ومصرع ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون "توك توك".

تم نقل سائق الـ"توك توك" ويدعى (أحمد. ج)، 17 سنة فى حالة حرجة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى كوم أمبو، ومصرع شخص يدعى (سعودى. خ) 35سنة فى مكان الحادث، ولقيت سيدة مصرعها على الفور فى مكان الحادث أيضا.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة.

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