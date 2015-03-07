انتحار إمرأة داخل الحرم المكي...و السبب لا يصدق

أقدمت معتمرة صينية تبلغ من العمر 30 عاما اليوم على الانتحار و ذلك بعد أن ألقت بنفسها من طبقة الطواف العلوية داخل المسجد الحرام وسقطت على رأسها و توفيت على الفور.

وتم نقل الجثة لثلاجة الوفيات في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لإجراء الكشف عليها من قبل لجنة الطب الشرعي، ومن ثم إصدار تقرير طبي مفصل عن حالة الانتحار حسب مصادر إعلامية عربية .

وبحسب خبراء أمنيين، فإن الحادثة لها ثلاث احتمالات تتمثل في كون المعتمرة مريضة نفسياً، أو أن السبب الرئيسي وراء انتحارها عائد لخلافاتها الزوجية، التي كان آخرها تعرضها للضرب من زوجها، فيما يتمثل الاحتمال الثالث في المعتقدات التي يؤمن بها عدد من مسلمي شرق آسيا، بأن الوفاة في الحرم المكي والأراضي المقدسة من الأمور الدينية المحببة والتي يتقرب بها الإنسان إلى ربه.

شبكةعيونالإخبارية

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