أخبار عاجلة

والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شاب سلفى يرفض مصافحة الفنانة "فريدة سيف النصر" فى مؤتمر بالإسكندرية

Google+ Print
شاب سلفى يرفض مصافحة الفنانة "فريدة سيف النصر" فى مؤتمر بالإسكندرية شاب سلفى يرفض مصافحة الفنانة "فريدة سيف النصر" فى مؤتمر بالإسكندرية

رفض الشاب السلفى، الدكتور محمد مهدى، أستاذ الاقتصاد الدولى، مصافحة الفنانة "فريدة سيف النصر"، بعد أن انتهت من كلمة الافتتاح لمهرجان ملتقى الفكر والثقافة، مساء أمس، الخميس، بمركز الحرية للإبداع.

ونشبت على إثر ذلك مشادات كلامية بينه وبين الفنانة "فريدة سيف النصر"، بعد أن أوضح لها أن الدين الإسلامى دين تسامح، ولكنه فرض أشياء وجب الالتزام بها، ولا تتنافى مع الاحترام لرأى الآخر.

وأسفر ذلك عن مغادرة الفنانة "بوسى" والفنانة "لوسى" من المهرجان، ملتقى الفكر والثقافة بمركز الحرية للإبداع.

فيما غاب عن الحضور كلا من الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، فيما ترأس الملتقى، الدكتور صلاح مازن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365