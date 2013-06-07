شاب سلفى يرفض مصافحة الفنانة "فريدة سيف النصر" فى مؤتمر بالإسكندرية

رفض الشاب السلفى، الدكتور محمد مهدى، أستاذ الاقتصاد الدولى، مصافحة الفنانة "فريدة سيف النصر"، بعد أن انتهت من كلمة الافتتاح لمهرجان ملتقى الفكر والثقافة، مساء أمس، الخميس، بمركز الحرية للإبداع.

ونشبت على إثر ذلك مشادات كلامية بينه وبين الفنانة "فريدة سيف النصر"، بعد أن أوضح لها أن الدين الإسلامى دين تسامح، ولكنه فرض أشياء وجب الالتزام بها، ولا تتنافى مع الاحترام لرأى الآخر.

وأسفر ذلك عن مغادرة الفنانة "بوسى" والفنانة "لوسى" من المهرجان، ملتقى الفكر والثقافة بمركز الحرية للإبداع.

فيما غاب عن الحضور كلا من الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، فيما ترأس الملتقى، الدكتور صلاح مازن.