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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 7/3/2015

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حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 7/3/2015 حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 7/3/2015
يتميز بامتلاك البراعة فى التخطيط والتنظيم والترتيب، محب للعمل إلى أقصى حد ولا يخشى الأعمال الشاقة، كما يمكن الاعتماد عليه فى العديد من الأشياء سواء العمل أو الحياة الاجتماعية فهو لا يخذلك بسهولة، يسعى دائما إلى تحسين أوضاعه ولا يطمع فى كسب كثير من المال على قدر ما يهتم بكسب صداقات.

توقعات هالة عمر لبرج العذاء على المستوى العاطفى


>الأجواء مع شريك حياتك هذه الفترة تبقى متوترة وهناك العديد من الأشياء التى ظهرت مؤخرا، تجعلك غير متأكد من حقيقة مشاعرك لذلك أجمع أكبر قدر من المعلومات قبل إجراء أى تعديل عاطفى، ولا تجعل نفسك فى مواجهة مع الشريك وحاول أن تتفهم ما يدور داخل عقله لإصلاح الأمور بينكم.

على مستوى العلاقات العامة


>هناك الكثير من الأصدقاء الذين يقدمون يد العون بشكل مستمر ولا يريدون أن يروك متشائما وغاضبا، لذلك حاول أن تستمع إليهم ولا تسمع فقط صوت عقلك فهم يرون أشياء لا تراها بعينك عليك إعطاؤهم بعض الثقة.

على مستوى العمل والمال


>الأموال لا تعنيك كثيرا ولا تهتم بجمع كميات كبيرة منها ولكنك أيضا تكره الفقر ولا تريد أن تكون مدانا لأى شخص، وهذا يدفعك للعمل أكثر هذه الفترة من أجل إصلاح أمورك المالية، ويسبب لك ضغطا كبيرا على أعصابك.

على مستوى الصحة


>عليك أن تهتم بصحتك ولا تجعل ضغط العمل يؤثر عليك حتى إذا كان الوقت غير مناسب لإجازة، قم بعمل نزهة بعد العمل من أجل الاسترخاء وإعادة التفكير بهدوء دون عصبية وغضب يؤثر على صحتك.

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مصر 365

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