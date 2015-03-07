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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 3/7 /2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 3/7 /2015 حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 3/7 /2015
مواليد شخصيات متناقضة ولكنها جذابة وغموضها يزيد من جاذبيتها فى بعض الأوقات يسىء البعض فهمها، وهذا يسبب لمواليد هذا البرج حالة من الغضب، من أهم مميزاتهم الوفاء والمثابرة والصبر والاجتهاد فى العمل كما أن علاقاتهم مع الآخرين قوية ولديهم قدرة على مفاجأة شريك حياتهم بقدر كبير من الحب والرومانسية.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>هذه الفترة عليك أن تراجع حساباتك مع الطرف الآخر والتفكير جيدا فيما تريده بالفعل، وهذا لأن خلال هذه الفترة تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض ويخفى عنك شيئا، لذلك يجب أن تقدم بعض التنازلات كى نحافظ على العلاقة وأن تسمع منه جيدا ما يريد قوله حتى لا تستمر فى حالة الغموض التى تثير غضبك.

على مستوى العلاقات العامة


>أنت شخصية اجتماعية للغاية وتحب أن تكون قريبا من الآخرين وأن تكون محل ثقتهم، ولا تبذل مجهودا كبيرا فى كسب الصداقات، لأن شخصيتك الجذابة تجعل الآخرين يريدون التقرب منك، لذلك حاول أن لا تخيب ظنهم وكن مستعدا للمساعدة وتقديم النصائح.

على مستوى العمل والمال


>حياتك العملية تسير بشكل روتينى وهذا يبدأ فى أن يزعجك وعلى الرغم من أنك تحب عملك كثيرا ولكن مؤخرا تشعر أنك مكينة ذلك هذا هو الوقت المناسب للإبداع والتجديد، فاجئ زملاءك ومديرك بفكرة مختلفة وانتظر لتحصد النجاح.

على مستوى الصحة


>من الأفضل أن تراعى صحتك بشكل جيد وألا تستمر فى إهمالها فى كثير من الأوقات ترى أن ذلك أمر مبالغ فيه، ولكن يجب أن تكف عن التفكير بهذا الشكل والاهتمام أكثر بصحة جسدك.
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مصر 365

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