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صلاح: سأقاتل مع فيورنتينا من أجل دوري أبطال أوروبا

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صلاح: سأقاتل مع فيورنتينا من أجل دوري أبطال أوروبا صلاح: سأقاتل مع فيورنتينا من أجل دوري أبطال أوروبا

أكد الجناح المصري محمد صلاح أنه سيبذل قصارى جهده مع فيورنتينا من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

صلاح انتقل إلى فيورنتينا معارا من البلوز تشيلسي خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية قبل أن يبهر جماهير الفيولا بأداء أكثر من رائع.

فهز صلاح شباك الخصوم 6 مرات في 7 مباريات خلال 3 بطولات مختلفة، الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي وكأس إيطاليا.

أخر أهداف صلاح كانت في شباك يوفنتوس، عندما قاد الفيولا لهزيمة أصحاب الأرض يوفنتوس بثنائية تكفل هو بتسجيلهم في كأس إيطاليا.

ووجه صلاح رسالة إلى جماهير فيورنتينا من خلال حوار مع تليفزيون (سبورت ميديا سيت) الإيطالي قائلا: "سنقاتل حتى النهاية، لأننا لا نفكر إلا في الفوز".

وأضاف "جميعنا نهدف إلى التأهل إلى دوري أبطال أوروبا..سنقاتل للنهاية".

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