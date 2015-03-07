مانشستر يونايتد - المطلوب في المباريات المتبقية هذا الموسم

يستعد مانشستر يونايتد لخوض مرحلة هامة هذا الموسم، إما أن تكون فترة إيجابية للشياطين ومستقبله أو يصير الفريق في خطر محتوم الفترة المقبلة على كافة الأصعدة.

مانشستر يونايتد لم يحظ بموسم جيد حتى الآن في مبارياته خارج الديار، فاليونايد فاز في 4 مباريات فقط خارج الديار هذا الموسم، تعادل في 7 مباريات و خسر في 3 مباريات.

بمعنى أن معدل التعادل أكثر من 50% حتى الآن، وهو رقم ضخم لابد أن يتغير وصعوبة المباريات المتبقية تتطلب من اللاعبين أصحاب الخبرة إظهار شخصيتهم لإلهام الشباب.

مباريات المرحلة المقبلة

في الدوري:

نيوكاسل × سانت جيمس بارك

نيوكاسل ليس في أفضل حالاته هذا الموسم، فوز الفريق عليه خارج الديار ضروري جداً من أجل تحسين مستوانا وإثراء حظوظنا في الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم كما أنه من المهم الاستمرار في سباق سلم الترتيب وعدم التوقف عند هذا الحد.

توتنام × أولد ترافورد

توتنام أحد المنافسين هذا الموسم على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وأي رسالة يبعثها الفريق أهم من الفوز على المنافسين في ملعب الأحلام.

ليفربول × الأنفيلد

ليفربول هو أفضل فريق من ناحية النتائج الإيجابية في أخر خمس مباريات، ففاز بـ4 مباريات و تعادل في واحدة، ويعد أخطر المنافسين لمانشستر على أخر مركز أوروبي بجانب أرسنال.

الخروج بنتيجة إيجابية في ملعب أنفيلد ضرورة، ليس فقط بسبب المنافسة على مقاعد البطولات الأوروبية، ولكن أيضاً لما يحمله هذا اللقاء من تنافس بسبب تاريخ الناديين.

أستون فيلا × أولد ترافورد

لقد ضيع الفريق فرصة الفوز في مباراة الذهاب في الفيلا بارك بتعادل مخيب للأمال بالنظر لمستوى أستون فيلا السيء هذا الموسم وكونه مهدداً بالهبوط، فهو أضعف هجوم في الدوري هذا الموسم ونظراً لأن المباراة على أولد ترافورد فلا بديل عن الثلاث نقاط. في هذه المباراة.

مانشيستر سيتي × أولد ترافورد

عانى يونايتد في آخر ثلاثة مواسم في مبارياته مع سيتي فلم يفز سوى في مباراة واحدة من أصل 7 في الدوري الإنجليزي بما فيهم مباراة الذهاب هذا الموسم التي انتهت بخسارتنا في ملعب الاتحاد بهدف نظيف.

لهذه المباراة وقع خاص على جمهور يونايتد، و خسارة هذه المباراة تعني خسارة كبيرة للجماهير، كما أن الفوز بها يعطي دافعاً كبيرة و ثقة للاعبين نظراً لتفوق سيتي في مستواه على يونايتد في المستوى في آخر ثلاث مواسم.

تشيلسي × ستامفورد بريدج

لن يختلف الجماهير بأن الدوري قد يكون قد حسم بنسبة كبيرة للبلوز هذا الموسم في ظل تراجع مستوى السيتي مؤخرا، وزيادة الفارق بينهما في النقاط في سلم الترتيب، ومن هذا المنطلق قد يكون يونايتد لديه فرصة لخروج بنتيجة إيجابية على أرض تشيلسي كونه لا يزال ينافس على بطولة دوري الأبطال وتركيزهم سيزيد على هذه البطولة إذا ما كان الدوري قد حسم في هذه الجولة.

إيفرتون × جوديسون بارك

التوفيز فازوا علينا في مباراتي الذهاب والإياب في الموسم الماضي، شيء لم يحدث منذ 20 موسما أو أكثر!!

الفوز في هذه المباراة ضروري جداً، إيفرتون ليس بمنافس لليونايتد، فما حدث في الموسم الماضي لا يمكن تكراره و الفوز أفضل رد لاعتبار الجماهير بعد مهزلة الموسم الماضي.

ويست بروميتش × الأولد ترافورد

قدم الباجيز أداء لا بأس به في مباراة الذهاب ولكن يختلف الأمر عند اللعب في الأولد ترافورد فلا مجال لتضييع النقاط على ملعب الأحلام مرة أخرى هذا الموسم.

كريستال بالاس × سيلهرست بارك

قد تكون هذه المباراة صعبة إذا كان كريستال بالاس في صراع الهبوط في هذه الفترة من الموسم، لكن مثل هذه المباريات قد تكون سهلة إذا ما كان يونايتد في فترة جيدة من ناحية النتائج التي تسبقها.

أرسنال × أولد ترافورد

المباراة في توقيت صعب جداً في ظل منافسة المدفعجية لليونايتد المباشرة على مركز أوروبي، في أولد ترافورد لا بد من الحفاط على نتائجنا الإيجابية أمام أرسنال في المواسم السابقة والاستمرارية في هذه النتائج لأن الفوز على المنافس المباشر يضمن الصعود لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل.

هال سيتي × ملعب كي سي

هال سيتي أحد المهددين بالهبوط هذا الموسم، إذا استمر في هبوط المستوى سيكون قد ضمن الهبوط و ستصير هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة له، فالفوز فيها سيكون ضرورياً.

في الكأس:

أرسنال × أولد ترافورد

بطولة الكأس قد تكون البطولة الوحيدة التي ننافس عليها هذا الموسم، الاستمرارية فيها شيء ضروري فنحن لا نريد البعد عن منصات التتويج، ويعتبر هذا اللقاء أهم لقاء في موسمنا الحالي إذا أردنا الفوز ببطولة.

عواقب النتائج المخيبة هذا الموسم:

في حالة عدم صعودنا لدوري الأبطال الموسم بنهاية الموسم، قد يتكبد الفريق خسارة مالية جديدة مما يترتب عليه ازدياد مديونية النادي، وذلك يعني أيضاً هبوط سعر سهم مانشستر في بورصة نيويورك.

كمشجعين نحن لا ننظر لهذا الجانب بالرغم من تعلم بعضنا للمحاسبة في وقت إضافي كي يفهم كيف تؤثر مديونية النادي على الفريق ومستقبله بين الفرق الكبرى.

ولكن دعنا ننظر لها بمنظور بسيط، قد تكون هناك بنود تنص على عدم دفع مبالغ بشكل كامل في حالة عدم الصعود لدوري الأبطال، وأعتقد أن هذا البند موجود بالفعل في عقد رعاية أديداس الجديد والذي يبدأ من الموسم المقبل، مما يترتب عليه عدم توافر الأموال الكافية لإبرام صفقات يحتاجها الفريق بشدة في الموسم المقبل و من أجل مستقبل الفريق.

حظوظنا في الوصول لنتائج جيدة في المباريات المتبقية كبيرة جداً، إذا أظهر اللاعبين الكبار شخصيتهم و كانوا مثالاً للاعبين الصاعدين والوافدين الجدد.

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المحتوى مقدم من: الرابطة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد في مصر.

أحمد المعتز - Manchester United Supporters' Club - Egypt

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