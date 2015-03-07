ريال مدريد يسعى لتجنب السقوط في ملعب بلباو قبل الكلاسيكو

(إفي): يمر فريق ريال مدريد باختبار صعب للحفاظ على صدارته لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ يحل يوم السبت ضيفا ثقيلا على ملعب أثلتيك بلباو في قمة الجولة 26.

ويدخل الريال المواجهة وسط شكوك كثيرة حول أدائه ونتائجه مؤخرا، لاسيما بعد التعادل على ملعبه في الجولة الماضية أمام فياريال 1-1 ، والتي قلصت الفارق مع مطارده وغريمه برشلونة إلى نقطتين فقط.

أما بلباو فيستقبل العملاق المدريدي على ملعب سان ماميس بمعنويات مرتفعة بعد تأهله لنهائي كأس الملك وضمان ملاقاة البرسا على اللقب.

ويعي فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أهمية عدم فقدان مزيد من النقاط قبل الكلاسيكو المرتقب بملعب غريمه الكتالوني كامب نو يوم 22 من الشهر الجاري، لكنه سيواجه قبله شالكه الألماني بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وليفانتي في الليجا.

لكن المهمة ستكون معقدة على الملعب الملقب بـ"الكاتدرائية"، لكن الفريق المتصدر يأمل في وقوف التاريخ إلى جواره، حيث فاز على نظيره الباسكي في ثمانية من آخر عشر مباريات على عشب الأخير.

ولا توجد شكوك حول التشكيل الأساسي للميرينجي باستثناء مفاضلة أنشيلوتي بين البرازيلي لوكاس سيلفا والإسباني أسيير إياراميندي في الوسط، في ظل أنباء عن قرب عودة الكرواتي لوكا مودريتش، الذي قد يدخل قائمة شالكه لأول مرة بعد أربعة أشهر.

ومن المنتظر أن يمتلئ سان ماميس بنحو 50 ألف مشجع، على أمل تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الليجا بعد مباراتي رايو فايكانو وإيبار، ونسيان الخروج من دور الـ32 بالدوري الأوروبي أمام تورينو الإيطالي.

ويغيب عن فريق المدرب إرنستو فالفيردي لاعبه المميز ميكيل سان خوسيه للإيقاف، فيما قد يعود إيمريك لابورتي بعد التعافي.

ويراهن فالفيردي على القدرات الهجومية للثلاثي أريتز أدوريز وإيكر مونياين وإنياكي ويليامز من أجل هز شباك إيكر كاسياس.

التشكيل المتوقع:

ريال مدريد: كاسياس، كارباخال، بيبي، فاران، مارسيلو، سيلفا، كروس، إيسكو، بيل، بنزيمة وكريستيانو.

أثلتيك بلباو: إرايزوز، دي ماركوس، إتشيتا، لابورتي، بالنزياجا، جوربيجي، ريكو، إراولا، مونياين، ويليامز وأدوريز.

الحكم: أوندياندو ماينكو.