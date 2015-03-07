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القضاء البرازيلي يحرم مجموعتي أولتراس من دخول الملاعب لمدة عام

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القضاء البرازيلي يحرم مجموعتي أولتراس من دخول الملاعب لمدة عام القضاء البرازيلي يحرم مجموعتي أولتراس من دخول الملاعب لمدة عام

(إفي): قررت محكمة العدل في ريو دي جانيرو حظر دخول المجموعتين الرئيسيتين لأولتراس ناديي فلومينينزي وفاسكو دا جاما من دخول ملاعب كرة القدم في جميع أنحاء البرازيل لمدة عام بسبب المشاجرة الكبيرة التي وقعت بينهما قبل أسبوعين.

وشمل القرار مجموعتي "فورسا جوفيم" التي تشجع فاسكو دا جاما، و"يونج فلو"، الداعمة للفريق المنافس، واللتان تسببتا في أعمال شغب في 22 فبراير.

وفي حال عدم الالتزام بالعقوبة، فسيدفع كل واحد من أعضاء الرابطتين غرامة قدرها 20 ألف ريال برازيلي (ستة آلاف و500 دولار) في حال التعرف عليه بين الجمهور في المباريات، بحسب قرار المحكمة.

وقررت المحكمة أيضا حجز أثاث مقر رابطة "فورسا جوفيم" لضمان دفع غرامة طلبتها النيابة وتصل إلى 301 ألف ريال (98 ألف دولار).

وألزمت المحكمة 99 شخصا تم اعتقالهم خلال المشاجرة بالبقاء في أقسام الشرطة الأقرب لمنازلهم في كل الأيام التي سيلعب فيها فريقهم، قبل ساعتين من بداية المباراة وحتى بعد نهايتها بساعتين.

ووقعت أحداث الشغب في 22 فبراير قرب ملعب انجينهوا في ريو دي جانيرو، قبل ساعات من مباراة جمعت بين فاسكو دا جاما وفلومينينزي في الدوري.

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