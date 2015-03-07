بالفيديو - بسرعة 36 كم/الساعة .. هدف صلاح ينافس أهداف روبن ورونالدو وبيل

لغة السرعة والأرقام باتت هي أبرز ملامح كرة القدم حول العالم .. وهذه أحد عوامل تألق محمد صلاح جناح فيورنتينا مع فريقه، خاصة بعد هدفه الماراثوني أمام يوفنتوس.

صلاح قاد فيورنتينا للفوز على يوفنتوس في كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ عام 1985، أي أن آخر فوز للفيولا في تلك البطولة على السيدة العجوز كان قبل ميلاد محمد صلاح صاحب الـ22 ربيعا.

"لعبت بجوار لاعبين يمتلكون السرعات العالية، ولكن صلاح مُختلف"، هكذا قال أليساندرو ديامنتي نجم فيورنتينا.

ويستعرض FilGoal.com 5 أهداف استخدم فيها نجوم العالم سرعتهم في الوصول لمرمى المنافس.

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ولعلك تعرف أن أسرع رياضي في العالم هو العداء الجامايكي يوسين بولت الذي ركض 100 متر خلال 9.58 ثانية بسرعة 37.6 كم/الساعة.

وقام FilGoal.com بحساب سرعة اللاعبين في أشهر الأهداف الـ"ماراثونية" والتي ركض فيها النجوم التالية من مسافات طويلة قبل التسجيل.

والترتيب التالي حسب الأبطأ فالأسرع:

5) برونو بيريز لاعب تورينو في شباك يوفنتوس، ركض بسرعة 29.2 كم/الساعة.

4) جاريث بيل جناح ريال مدريد في شباك برشلونة بنهائي كأس الملك، ركض بسرعة 29.7 كم/الساعة.

3) محمد صلاح نجم فيورنتينا في شباك يوفنتوس، وركض بسرعة 36 كم/الساعة.

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2) كريستيانو رونالدو في شباك أتليتكو مدريد، وركض بسرعة 36.2 كم/الساعة، ولكنه كان بدون كرة.

1) أسرع لاعب هو أريان روبن، عندما سجل في شباك إسبانيا بكأس العالم عقب ركضه بسرعة 37 كم/الساعة، ووصفته الصحف العالمية بأنه اقترب من سرعة بولت.

نجم فيورنتينا: لعبت بجوار لاعبين يمتلكون السرعة.. لكن صلاح مختلف

** هناك العديد من اللاعبين الذين تخطوا السرعات المذكورة سابقا في إحدى اللقطات بالمباريات، ولكنهم لم يسجلوا أهدافا.