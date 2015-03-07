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أستاذ كبد يوضح أعراض حساسية القمح وطرق تجنبها

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أستاذ كبد يوضح أعراض حساسية القمح وطرق تجنبها أستاذ كبد يوضح أعراض حساسية القمح وطرق تجنبها

كتبت أمل علام

أكد الدكتور بهاء عباس أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية البحثية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، أن هناك بعض المرضى يصابون بحساسية القمح أو ما يسمى مرض "سيلياك".وقال، إن حساسية القمح موجود بكثرة فى الغرب ولقلة وضعه فى الاعتبار يتم تشخيصه بصعوبة فى ، والهدف الأساسى هو زيادة وعى الأطباء لتشخيصه وأعراضه، وطرق علاجه سهلة جدًا بمجرد تشخيصه بشكل سليم. وأشار إلى أنه يتم أخذ عينات من الأثنى عشر وتحليلها، ويتم تشخيص المرض وبمجرد إيقاف وعدم تناول المركبات الغذائية التى تحتوى على بروتين الجلوتين الموجود فى القمح ومنتجاته يصبح المريض طبيعيًا بدون تناول أى أدوية، موضحًا أن الأعراض تتمثل فى إسهال وآلام بالبطن والإحساس بالإجهاد، وعندما يحدث فى سن صغيرة يفقد نموه الطبيعى.ويمكن للمريض أن يستبدل هذه المواد بالذرة أو الأرز أو من خلال أخصائى التغذية، مشيرًا إلى أن أسبابه مناعية من الناحية الجينية ومنتشر فى بعض العائلات.

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