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ضبط عاطل سرق 6 آلاف علبة سجائر من محل جملة بالمنوفية

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ضبط عاطل سرق 6 آلاف علبة سجائر من محل جملة بالمنوفية ضبط عاطل سرق 6 آلاف علبة سجائر من محل جملة بالمنوفية
تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط عاطل وبحوزته 6 آلاف علبة سجائر، قام بسرقتهم من صاحب محل جملة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمد أبو العزم رئيس قسم شبين الكوم يفيد تقدم المواطن طارق م صاحب متجر بمدينة شبين الكوم، ببلاغ يفيد بتعرضه لكسر الأقفال الخاصه بمتجرة وسرقة كميات كبيرة من السجائر.

تم تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير إدارة المباحث يضم كلا من النقيب محمد عبدالمعبود والنقيب أحمد ضياء والنقيب عمرو سعدالله وتوصلت التحريات من قيام أيمن حلمى البسيونى ومقيم بقرية كفر المصيلحة بارتكاب الواقعة وبحوزهة المضبوطات تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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