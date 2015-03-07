ضبط 13 تذكرة هيروين بحوزة مروج مخدرات بمطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة لهم من ضبط عاطل يعمل فى ترويج مخدرات بحوزته عدد 13 لفافة بداخل كل منها مادة الهيروين المخدر وزنت نحو 13 جراما، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح عن قيام "أحمد.ح.ص.م" 35 سنة، عاطل مقيم عزبة المغاربة بمدينة مرسى مطروح، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين فتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وضبط المتهم بحوزته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق.

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