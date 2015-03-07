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سميح ساويرس: "هشام طلعت" يستحق جائزة أفضل مطور عقارى فى مصر

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سميح ساويرس: "هشام طلعت" يستحق جائزة أفضل مطور عقارى فى مصر سميح ساويرس: "هشام طلعت" يستحق جائزة أفضل مطور عقارى فى مصر
طالب رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للتنمية، بتوفير الأراضى للمستثمرين للقضاء على الرشوة والفساد الإدارى، مشيداً بـ"مشروع مدينتى" الذى يصب فى مصلحة الدولة بشكل كبير، على حد قوله.

وقال سميح ساويرس خلال حواره ببرنامج "القاهرة 360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامى أسامة كمال، أن جميع المستثمرين رفضوا شروط التعاقد التى قبلها هشام طلعت مصطفى فى مشروع مدينتى، وما فعله "هشام طلعت" فى مشروع مدينتى يستحق بسببه الحصول على جائزة أفضل مطور عقارى فى تاريخ ، موضحاً أن الشروط كان صعبة جدا، وتغييرها لصالح الدولة "حاجة تحزن".

وأشار "ساويرس" إلى أن لديه 8 مشروعات متوقفة بخلاف المشروعات الفرعية لأسباب غير معلومة، وشدد على ضرورة التزام المستثمرين حتى لا يهدرون على الدولة فرصة استثمار الأراضى التى حصلوا عليها، وعلى الدولة سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين.

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مصر 365

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