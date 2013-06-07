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شركات الأدوية: نقص الدولار يحرم المرضى من العلاج.. والحكومة مسؤولة

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شركات الأدوية: نقص الدولار يحرم المرضى من العلاج.. والحكومة مسؤولة شركات الأدوية: نقص الدولار يحرم المرضى من العلاج.. والحكومة مسؤولة

كتب : محمود الجمل منذ 50 دقيقة

أكد محيى حافظ عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن حنثت بوعود قطعتها على نفسها بتدبير 100 مليون دولار شهريا سيولة لشركات الأدوية لاستيراد المواد الخام والفعالة اللازمة لتصنيع الأدوية وقطع الغيار.

وكشف حافظ عن اختفاء 1000 صنف دواء لعلاج أمراض مهمة مثل القلب والضغط والسكر والصرع والكبد، وأشار إلى أن استقالة مكرم مهنى رئيس الغرفة أول مايو كانت فى الأساس بسبب عدم استجابة الحكومة لحل أزمة شركات الأدوية.

وقال محمد عنتر رئيس قطاع التخطيط بشركة "الجمهورية للأدوية والصناعات الكيماوية"، إن الشركة تواجه صعوبات كبيرة فى الحصول على العملة الأجنبية وخاصة الدولار، لاستيراد المواد الفعالة التى تدخل فى صناعة الأدوية، وأوضح أنه على الرغم من القرارات الحكومية الملزمة للبنوك بضرورة تدبير العملة الأجنبية لقطاع الدواء باعتباره من الأولويات ألا أن الشركات تنتظر لشهرين على الأقل لتحصل على ما يلزمها وتدبير الاعتماد المستندى وغالبا لا يتم.

وكشف عنتر، عن أن الشركة تمتلك مخزونا من المواد الفعالة لمدة لا تزيد عن 6 شهور، وفى حالة استمرار الأوضاع الحالية ستتوقف الشركة عن إنتاج الأدوية تماماً.

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