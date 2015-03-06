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اضطراب الدورة الشهرية عرض طبيعى أثناء الرضاعة

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اضطراب الدورة الشهرية عرض طبيعى أثناء الرضاعة اضطراب الدورة الشهرية عرض طبيعى أثناء الرضاعة
أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة متزوجة منذ عامين ولدى طفل عمره عام، ومنذ بداية مرحلة الرضاعة الطبيعية وأنا أعانى من عدم انتظام الدورة الشهرية، حيث تتأخر لعدة شهور متتالية. فما السبب وراء هذا الاضطراب؟

ويجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا أستشارى أمراض النساء والولادة قائلاً:
>يعد اضطراب الدورة الشهرية أثناء فترة الرضاعة من الأعراض الطبيعية والمتوقعة، نظرًا لارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين، والمعروف بهرمون اللبن، والتى ترتفع بشكل طبيعى أثناء فترة الرضاعة، مؤثرة تأثيرًا مباشرًا على انتظام الدورة الشهرية وتأخرها لعدة شهور.

ولكن يجب التنبه لبعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض، بأن انقطاع الدورة الشهرية أثناء الرضاعة يعتبر مانعًا طبيعيًا للحمل، وهو الخطأ الشائع الذى تقع فيه بعض النساء ويؤدى إلى حدوث حمل غير متوقع.

وبالتالى يجب عدم إهمال استخدام وسيلة مناسبة لمنع الحمل، أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، حتى مع انقطاع الدورة بشكل كامل طوال تلك الفترة، ففى بعض الحالات قد يحدث حمل، ورغم ذلك تجهل المرأة حقيقة حملها نظرًا لانقطاع الدورة الشهرية لديها.

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