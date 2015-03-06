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وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات واسعة وتعين كمال الدالي للأمن العام وسيد شفيق للأمن

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وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات واسعة وتعين كمال الدالي للأمن العام وسيد شفيق للأمن وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات واسعة وتعين كمال الدالي للأمن العام وسيد شفيق للأمن

وزير الداخلية

أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات شملت 24  قيادة الأمنية، من بينها : تعيين اللواء أسامة محمد الصغير – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى،  تعيين اللواء خالد عبدالوهاب محمد ثروت – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.

وشملت الحركة: تعيين اللواء السيد أحمد شفيق عبدالغفار – مساعد الوزير لقطاع الأمن،  وتعيين  اللواء  صلاح الدين محمد فتحى حجازى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى،  اللواء بلال سعد عبدالحافظ سليمان – مساعد الوزير لقطاع الوثائق،  اللواء محسن محمد اليمانى إبراهيم حماد – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، اللواء محمد راتب إبراهيم راتب – مساعد الوزير لمنطقة سيناء،  اللواء محمد كمال سعيد الدالى – مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، اللواء هشام ممدوح مصطفى زهران – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات،   اللواء أسامة فؤاد موسى بدير – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

و تم تعيين اللواء عبدالفتاح عبدالتواب عثمان –مساعد الوزير لمديريتى أمن دمياط وكفرالشيخ، اللواء محمد خالد يوسف حسن هلالى – مساعد الوزير لمديريتى أمن المنيا وأسيوط، واللواء  طارق حسن حسانين نصر – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء حسن إبراهيم محمود السوهاجى – مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون،   واللواء عادل عبدالعظيم محمد إبراهيم – مدير أمن قنا .

وشملت الحركة: تعيين اللواء خالد محمد عبدالحميد متولى – مساعد رئيس أكاديمية الشرطة،  اللواء عبدالحميد عبدالعظيم عثمان – مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبدالعال عبدالحافظ – نائب مدير أمن القاهرة،  اللواء عبدالعظيم نصر الدين محمد – مدير أمن أسيوط ،  اللواء أحمد كامل مصطفى طايل – نائب مدير أمن الجيزة ،  اللواء عاصم حمزة منصور – مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، اللواء  خالد عبدالرحمن يحيى – مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة،  اللواء محمد إسماعيل عبدالعزيز قاسم – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث،  اللواء أمجد أمين حسنين إمام شافعى – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .

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