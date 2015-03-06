وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات واسعة وتعين كمال الدالي للأمن العام وسيد شفيق للأمن

أصدر اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، حركة تنقلات شملت 24 قيادة الأمنية، من بينها : تعيين اللواء أسامة محمد الصغير – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، تعيين اللواء خالد عبدالوهاب محمد ثروت – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي.

وشملت الحركة: تعيين اللواء السيد أحمد شفيق عبدالغفار – مساعد الوزير لقطاع الأمن، وتعيين اللواء صلاح الدين محمد فتحى حجازى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، اللواء بلال سعد عبدالحافظ سليمان – مساعد الوزير لقطاع الوثائق، اللواء محسن محمد اليمانى إبراهيم حماد – مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، اللواء محمد راتب إبراهيم راتب – مساعد الوزير لمنطقة سيناء، اللواء محمد كمال سعيد الدالى – مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، اللواء هشام ممدوح مصطفى زهران – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اللواء أسامة فؤاد موسى بدير – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

و تم تعيين اللواء عبدالفتاح عبدالتواب عثمان –مساعد الوزير لمديريتى أمن دمياط وكفرالشيخ، اللواء محمد خالد يوسف حسن هلالى – مساعد الوزير لمديريتى أمن المنيا وأسيوط، واللواء طارق حسن حسانين نصر – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء حسن إبراهيم محمود السوهاجى – مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء عادل عبدالعظيم محمد إبراهيم – مدير أمن قنا .

وشملت الحركة: تعيين اللواء خالد محمد عبدالحميد متولى – مساعد رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء عبدالحميد عبدالعظيم عثمان – مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبدالعال عبدالحافظ – نائب مدير أمن القاهرة، اللواء عبدالعظيم نصر الدين محمد – مدير أمن أسيوط ، اللواء أحمد كامل مصطفى طايل – نائب مدير أمن الجيزة ، اللواء عاصم حمزة منصور – مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام، اللواء خالد عبدالرحمن يحيى – مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، اللواء محمد إسماعيل عبدالعزيز قاسم – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، اللواء أمجد أمين حسنين إمام شافعى – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة .