تدشين أول جمعية ثقافية وفنية بالسويس برئاسة محمد التهامي‎

دشن مجموعة من شباب الادباء بالسويس أول جمعية ثقافية وفنية بالمحافظة تحت أسم ” الجمعية المصرية للتنمية الثقافية والفنية والإعلامية ” وهي أول جمعية نوعية بالمحافظة فى هذا المجال ويترأس الجمعية الأديب محمد التهامي الباحث فى العلوم السياسية وصاحب 4 كتب ما بين قصص وروايات.

يقول محمد التهامي أن مديرية التضامن الاجتماعي وافقة على الجمعية بشكل رسمي وتم أشهارها تحت رقم 700 لسنه 2015 بعد أن ظلت معلقة أكثر من 6 أشهر بسبب الروتين الحكومي ، موضحا أن جمعيته تم تدشينها تحت أسم ” هيروبولس ” وهو أسم السويس قديما ولكن ثم تغيير الأسم إلى الجمعية المصرية بناء على طلب مسئولو مديرية التضامن.

أضاف التهامي فى تصريحات صحفية أن الجمعية تستهدف تطوير واستكشاف المواهب فى جميع المجالات ومساعدتهم عن طريق ورش تدريبية وتزليل لهم العقابات لتقديم مواهبهم ومساعدتهم.

أضاف أن الجمعية أثناء تأسيسها أقامت سلسلة من ورش التدريب فضلا عن أقامت عدد من حفلات توقيع الكتب الجديدة ، غير أنهم يقدمون عرضا على مدار العام لأحدث الكتب الثقافية والادبية والتنمية البشرية والفترة القادمة بالتعاون مع شباب الأدباء سيقدمون فعاليات جديدة وفريده من نوعها بالمحافظة.