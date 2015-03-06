ننشر النتائج النهائية لانتخابات الصيادلة بالمنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للصيادلة والتجديد الكلى لانتخابات النقابة الفرعية بالمنوفية فوز الدكتور مصطفى محمد على سلام بمنصب نقيب صيادلة المنوفية بعد حصوله على “404″ صوت مقابل حصول منافسه الدكتور أحمد معوض على 131 صوت فقط.

وجاءت نتيجة الانتخابات لنقابة المنوفية الفرعية بفوز قائمة ايد واحدة بإكتساح وتضم كل من ايهاب محمد أيمن بندارى 486 صوت وعلى محمود أبو سعده 416 ومحمد عبد الله ماضى 485 صوت “فوق السن”

وأحمد امين طنطاوى 465 صوت ومحمد محمود طه 471 صوت و محمود عبد المنعم قصد 410 صوت فوق السن من أصل 660 صوت ممن حضروا الجمعية العمومية .

كما أعلنت اللجنة فوز قائمة الصيادلة المهنيين بانتخابات النقابة العامة بحصول محي الدين عبيد على 395 صوتا المنافس على منصب النقيب وحصول أحمد عامر 563 صوت وعماد عبد الحميد 455 صوت و منار مخائيل 328 صوت “فوق السن”.

وحصول أيمن عثمان على 410 صوت و محمود طه 417 صوت و مصطفى الوكيل 430 فوق السن.