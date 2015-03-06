بالصور...فنان مصري يتسوّل في الشارع والنقابة ترد: مللنا

عادت قضية الفنان المصري عبد العزيز ميكوي الذي نشرت صور له وهو يتسول في الشارع لتطفو على واجهة الأحداث الفنيّة، حيث أعاد تحريك قضيته الإعلامي المصري جابر القرموطي طالباً من وزارة الثقافة ونقابة الممثلين التدخل.

"سيدتي نت" اتصلت بسكرتير عام نقابة المهن التمثيلية محمد أبو داوود، الذي قال إنّ النقابة ملّت من الحديث عن هذا الأمر الذي أصبح لا يطاق، إذ أن بعض الأشخاص ينشرون صور الفنان بين الحين والآخر على الفيسبوك الذي تحوّل إلى لعنة للتواصل الاجتماعي بحسب أبو داوود.

وأضاف أبو داوود أن نقيب الممثلين أشرف عد الغفور سبق وأمّن لمكيوي علاجاً على نفقة المجلس العسكري ودخل مستشفى المعادى للقوات المسلحة، وعندما دخل المستشفى رفض الجلوس فيها فهو شخص متعب وأتعب أهله كما اتعب النقابة من أفعاله، وأنهى داوود كلامه قائلاً إنه التقي مكيوي في إحدى المناسبات وكان مهندماً ولا يعاني أي شيء.

وأشار أنّ مكيوي يحصل على معاش النقابة بالإضافة إلى معاش استثنائي، فهل يعتبر بهذه الحالة معدوم الحال كما يحاول أن يوحي؟