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كاميرون دياز في أول تصريح لها بعد الزواج

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الجمعة 06-03-2015 21:17

بعد زواجها العازفَ الأمريكي Benji Madden، أدلت النجمة العالمية Cameron Diaz بتصريح صحافي لمجلة Cosmopolitan حول الحياة الزوجية التي تعيشها.

Diaz البالغة من العمر 40 عاماً، والتي حصلت على لقب أسوأ ممثلة خلال الاحتفال بتوزيع جوائز Golden Raspberry Awards، أكدت أنها تعيش سعادة كبيرة منذ ارتباطها بـ Madden الذي يصغرها بنحو 4 سنوات.

وقالت Cameron إنهما متفاهمان على جميع الأمور، كما أنّ زوجها يتفهّم طبيعة عملها وحياتها الفنية، ولا يمنعها من القيام بأيّ شيء هي تريده أو ترغب فيه.

وكشفت الممثلة Diaz عن أنّ سرّ تفاهمهما في كلّ شيء هو تقاربهما لدرجة أنها تشعر أنه نسخة طبق الأصل عنها.

يُذكر أنّ Cameron Diaz كانت ضد فكرة الزواج، حيث تحدّثت عن هذا الموضوع في عام 2010، إذ قالت آنذاك: "أعتقد أنّ المشكلة الأساسيّة في مجتمعنا هي أنه علينا أن نتعرّف إلى حب حياتنا منذ عمر الـ18 وأن نتزوّجه ونكمل معه حياتنا كلّها. ولكن، من يريد أن يرتبط بالشخص عينه لـ80 عاماً؟ لمَ لا نعيش معنى الافتراق ولو قليلاً؟".

 

 

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