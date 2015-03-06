أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المؤشرات الأولية تؤكد فوز "محمد سرحان" بمقعد نقيب الصيادلة بالمنيا

Google+ Print
المؤشرات الأولية تؤكد فوز "محمد سرحان" بمقعد نقيب الصيادلة بالمنيا المؤشرات الأولية تؤكد فوز "محمد سرحان" بمقعد نقيب الصيادلة بالمنيا
أكدت المؤشرات الأولية فى انتخابات نقابة الصيادلة بالمنيا، التى جرت اليوم فوز الدكتور محمد سرحان محمد على مقعد النقيب من قائمة اتحاد صيادلة .

فيما يتواصل الفرز على مقاعد الأعضاء، حيث كانت المنافسة على 7 مقاعد بنقابة الصيادلة بالمنيا، حيث تقدم 29 مرشحا بينهم 4 على منصب النقيب الذى يتنافس عليه 4 مرشحين هم أحمد العجوز - أيمن عبد العظيم- فليب لمعى – محمد سرحان.

بينما يتنافس على الـ6 مقاعد الآخرين بمجلس إدارة النقابة 25 مرشحا 3 مقاعد فوق السن 7مرشحين و3 مقاعد تحت السن 18 مرشحا، وقد شهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا من أعضاء الجمعية العمومية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة