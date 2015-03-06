المؤشرات الأولية تؤكد فوز "محمد سرحان" بمقعد نقيب الصيادلة بالمنيا

أكدت المؤشرات الأولية فى انتخابات نقابة الصيادلة بالمنيا، التى جرت اليوم فوز الدكتور محمد سرحان محمد على مقعد النقيب من قائمة اتحاد صيادلة مصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
فيما يتواصل الفرز على مقاعد الأعضاء، حيث كانت المنافسة على 7 مقاعد بنقابة الصيادلة بالمنيا، حيث تقدم 29 مرشحا بينهم 4 على منصب النقيب الذى يتنافس عليه 4 مرشحين هم أحمد العجوز - أيمن عبد العظيم- فليب لمعى – محمد سرحان.
بينما يتنافس على الـ6 مقاعد الآخرين بمجلس إدارة النقابة 25 مرشحا 3 مقاعد فوق السن 7مرشحين و3 مقاعد تحت السن 18 مرشحا، وقد شهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا من أعضاء الجمعية العمومية.