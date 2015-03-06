طائرة - تعرف على قرعة البطولة الإفريقية بمشاركة الأهلي والزمالك

انتهت مراسم قرعة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة التي ستلعب في مدينة سوسة بتونس بمشاركة الأهلي والزمالك وسموحة.

وحصل FilGoal.com على نتائج القرعة التي أقيمت يوم الجمعة.

النجم الساحلي على رأس المجموعة الأولى، والأهلي جاء على رأس المجموعة الثانية، والترجي حامل اللقب على رأس المجموعة الثالثة ووفاق سطيف في الرابعة.

ويعد الأهلي هو أكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب، وتضم البطولة 24 فريقا مقسمين على أربعة مجموعات بواقع ستة في كل مجموعة.

والتالي القرعة:

المجموعة الأولى: النجم الساحلي التونسي - تانجير المغربي - أوتورديد الموزمبيقي - دوان - أتليتكو - حماد السوداني.

المجموعة الثانية: الترجي التونسي - النهضة السوداني - فاب الكاميروني - السويحلي الليبي - الجيش الملكي المغربي - الزمالك

المجموعة الثالثة: الأهلي - نيمو ستار الأوغندي - أيه بي آر الرواندي - برج بوعريج الجزائري - إسبوار - جي سي يو الكيني.

المجموعة الرابعة: وفاق سطيف - بريزونس - سابورت - كيه إيه في سي - سموحة - أهلي بني غازي الليبي.

ويخوض الزمالك مباراته الافتتاحية أمام الترجي التونسي يوم السبت في افتتاح البطولة.