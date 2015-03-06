بسبب الحضري .. طارق يحيى يطلب حارس مرمى للإسماعيلي

طلب طارق يحيى المدير الفني لنادي الإسماعيلي من إدارة النادي التعاقد مع حارس مرمى صاحب خبرات واسعة للموسم القادم.

ويرى المدير الفني أن التعاقد مع الحارس الجديد أمر ضروري لمواجهة احتياجات الفريق في الموسم القادم.

وكان طارق يحيى قد أعلن في تصريحات سابقة عن عدم رضائه عن تصرفات حارس مرمى الفريق عصام الحضري "الذي غاب عن التدريبات بسبب المستحقات".

وعن هذا الشأن أوضح محمد أبو السعود رئيس النادي لـFilGoal.com أن القائمة التي قدمها المدير الفني للفريق من أجل توفير بعض المراكز التي تحتاج للتدعيم في الموسم القادم، تضم كلا من حراسة المرمى وقلب الدفاع وظهيرى الجنب وصانع ألعاب ومهاجم.

وقال أبو السعود: "الاتفاق بين الإدارة والمدير الفني يقوم على توفير تلك المراكز من خلال لاعبين خبره بحثا عن تحقيق المنافسة الحقيقية على البطولات في الموسم القادم".

وأشار إلى أن "الإدارة تكثف من جهودها في البحث عن لاعبين لتدعيم تلك المراكز، ونجحنا حتى الآن في الاتفاق مع صانع اللعب والظهير الأيمن".