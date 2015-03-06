انتخاب "صفوت عبد المقصود" نقيبًا لصيادلة الإسماعيلية

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، برئاسة المستشار معوض مصطفى أحمد، من فرز أصوات الناخبين من الصيادلة على موقع النقيب.

أسفرت النتائج النهائية للفرز بفوز الدكتور صفوت عبدالمقصود، وكيل كلية الصيدلة بجامعة القناة، بمنصب النقيب، حيث حصل على 236 صوتًا، وحصل منافسة الدكتور جمعة رزق على 56 صوتًا حسب التقديرات الأولية للفرز.

وقال الدكتور طارق العنتبلى، رئيس اللجنة الإدارية للانتخابات، إنه مازال الفرز مستمرًا لأعضاء النقابة الفرعية، حيث ينافس على ثلاثة مقاعد فوق السن 6 مرشحين هم الصيادلة: أحمد محمد عبد الواحد، وتامر فرج السيد، وعبد الرحمن سامى عبد الحميد، وكرستين مؤنس لبيب بطرس، ومنار محمد فتحى قنديل، وولاء إبراهيم حجاج على.

وفاز بالتزكية على مقاعد تحت السن ثلاثة صيادلة هم: أمانى أنيس صليب، وسامح نصيف شحاتة، وعصام عبد الله إبراهيم.