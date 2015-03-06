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بالصور.. حزب التجمع بالإسكندرية يقيم حفل تأبين للراحلة نازك عباس

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نظم حزب التجمع بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، احتفالية لتأبين المناضلة الراحلة نازك ناز محمد عباس، وذلك بمناسبة بدء الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، بحضور قيادات اليسار وعلى رأسهم الكاتب الصحفى والباحث سليمان شفيق، والدكتور حمزة البسيونى البطل الحقيقى لفيلم "لاوقت للحب" ليوسف إدريس، وعدد من قيادات حزب التجمع بالإسكندرية، تضمن الحفل كلمات لتأبين المناضلة الراحلة وأغانى وطنية على أنغام العود.

يذكر أن نازك عباس من قيادات اليسار المصرى وحرم رائد اليسار المرحوم حسين عبد ربه، وكانت أمينة الاتحاد النسائى لحزب التجمع بالإسكندرية طوال مراحل النضال الوطنى.
>سليمان شفيق الكاتب والقيادى اليسارى- 2015-03- اليوم السابع
>سليمان شفيق الكاتب والقيادى اليسارى

المناضلة الراحلة نازك عباس- 2015-03- اليوم السابع
>المناضلة الراحلة نازك عباس

اغانى وطنية على انغام العود- 2015-03- اليوم السابع
>اغانى وطنية على انغام العود

جانب من الحضور- 2015-03- اليوم السابع
>جانب من الحضور

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