«محلب » يزور مصابي حادث أتوبيس الشروق بالمركز الطبي العالمي

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بزيارة إلى المركز الطبى العالمى، للاطمئنان على مصابي حادث تصادم أتوبيس رحلات مدرسية، لدى عبوره شريطاً للسكة الحديدية، عند مدخل مدينة الشروق، بطريق ” القاهرة ـ الإسماعيلية” الصحراوي.

وأبدى رئيس الوزراء أسفه من الحادث، مؤكداً أن مصر تواجه الإرهاب والإهمال ومشاكل سنوات مضت، فى آن واحد، مشيداً بالرعاية الطبية الفائقة التى يقدمها المركز الطبى العالمى لمصابى الحادث.

وارتفع،عدد ضحايا الحادث لـ10 حالات، و23 مصاب، وأمر محلب بفنح تحقيق موسع لإثبات المقصرين.