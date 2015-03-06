القوات العراقية تقتل 150 إرهابيا من (داعش) بالكرمة فى الأنبار

قتلت القوات العراقية 150 إرهابيا خلال عملية تحرير شرق الكرمة التى بدأت أمس الخميس بمحافظة الأنبار غربى العراق من قبضة تنظيم(داعش)، ودمرت 25 مركبة مزود كل منها برشاش أحادي.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية - فى بيان صحفى مساء اليوم الجمعة- أن عملية "الشهيد نجم السوداني" فى قطاع شرق الكرمة تمكنت من معالجة 13 سيارة مفخخة، وتدمير ثلاثة معسكرات للإرهابيين وقتل قناصين كانا يستهدفان عرقلة تقدم القطعات العسكرية.

وأضافت: أن طيران الجيش العراقى نفذ غارات تمكن من خلالها ضمن سلسلة عمليات "لبيك يارسول الله" لتحرير الدور والعلم وتكريت بصلاح الدين، وتفقد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى قطاع عمليات شرق الكرمهَ يرافقه معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد عمليات بغداد اللواء عبد الأمير الشمرلي، حيث اطلع على سير العمليات العسكرية ضد(داعش).

وتقدم القطاعات العسكرية فى شرق الكرمة بعدها توجه إلى الخطوط الأمامية من جهه الكرمة وتجول مع المقاتلين فى مسرح العمليات، وقال لهم: إن "التاريخ يسجل عملكم المشرف والبطولى بأحرف من نور".. فيما عبر المقاتلون عن سعادتهم لمشاركة الوزير للقوات الأمنية ومقاتلى العشائر وقوات"الحشد الشعبي" فى معركة القضاء على الارهاب

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