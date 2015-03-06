تأثير القلق والتوتر على الإصابة بالقولون العصبى

علاقة القولون العصبى بالحالة النفسية

أرسل قارى يسأل: ما علاقة القلق والتوتر بالإصابة بالقولون العصبى؟>يجيب الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسى بالأكاديمية الطبية، قائلاً "العامل النفسى له تأثير كبير على إصابة الأشخاص بالقولون العصبى، نتيجة إفراز الغدة الكظرية التى تقوم بإفراز هرمون النورادلين عند تعرض الإنسان للضغوط النفسية مثل القلق والتوتر".

وأشار د.فرويز، قائلاً "زيادة إفراز مادة النورادلين نتيجة تعرض الأشخاص للقلق والتوتر، تساهم فى زيادة انقباض الأوعية الدموية بالأمعاء نتيجة قلة دفع وضخ الدم إلى القولون، مما يجعله يحاول تعويض نقص الدم فيبدأ فى الانقباض مرات متعددة، والذى يؤدى إلى ظهور أعراض القولون".

أعراض القولون العصبى

نصائح لمرضى القولون العصبى

موضوعات متعلقة:

دراسة أمريكية: "الكورتيزون" يعرض مرضى القولون العصبى للإصابة بالجلطات

>وأضاف د. فرويز، إن أعراض إصابة الإنسان بالقولون العصبى عديدة، ونذكر منها:>1)الإمساك.>2)الأسهال.>3) المغص الشديد.>لذلك ينصح د. فرويز، الأشخاص المصابون بالقولون العصبى ببعض النصائح ومنها:>1)تجنب الضغوط النفسية>2)الابتعاد عن مثيرات الأعصاب والانفعال بقدر الإمكان.>3) تغير نمط الحياة الرتيب.>4) ممارسة الرياضة لتفريغ الشحنة العصبية.>5) التغذية الصحية والسليمة لتفادى التعرض لمضاعفات القولون العصبى.