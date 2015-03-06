تقرير إفريقى يدعو إلى استبعاد كير ومشار خلال الفترة الانتقالية

دعت لجنة الاتحاد الإريقى للتحقيق فى جنوب السودان إلى استبعاد الرئيس سالفا كير والنائب السابق للرئيس رياك مشار، زعيمى الفريقين المتصارعين، عن الحكم خلال الفترة الانتقالية، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وتوصى الوثيقة بوضع اخر بلد فى العالم حصل على استقلاله فى يوليو 2011 وغرق فى 15 ديسمبر 2013 فى نزاع داخلى تخللته مجازر عرقية، تحت رعاية "مجموعة رقابة" من ثلاث شخصيات ينتدبها الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة، من أجل استبعاد "طبقة سياسية غير مسئولة" عن إدارة البلاد.

واتهمت الوثيقة مباشرة كير ومشار بأنهما مسئولان عن المناخ السياسى المتشنج والحرب الناجمة عنه، وأضافت الوثيقة "من المهم جدا ... فى الفترة الانتقالية أن يستبعد من المناصب العليا جميع الذين يعتبرون سياسيا مسئولين عن أعمال العنف الكبيرة التى تلت أزمة ديسمبر 2013".