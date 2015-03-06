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فوز الدكتور إيهاب والي بمقعد نقيب الصيادلة بالوادى الجديد‎

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فوز الدكتور إيهاب والي بمقعد نقيب الصيادلة بالوادى الجديد‎ فوز الدكتور إيهاب والي بمقعد نقيب الصيادلة بالوادى الجديد‎

أسفرت نتائح فرز أصوات انتخابات الصيادلة بالوادي الجديد، عن فوزالدكتور إيهاب والي بمقعد نقيب الصيادلة بالوادى الجديد بواقع 35 صوتا فيما حصل صديق عرابى عبدالله على 18 صوتا وصوت واحد باطل.

وكان 54 ناخبا من إجمالي 95 مقيدين بالكشوف قد شاركوا في الانتخابات التي أقيمت بمقر النادي الاجتماعى بالخارجة، فيما فاز مجلس نقابة الصيادلة بالوادي الجديد بالتزكية وهم 6 أعضاء منهم ثلاثة فوق سن 15 عاما بالنقابة، وهم دكتور عبد الباسط عبد العاطي و حسام النشواني و حمدي منصور وثلاثة آخرين تحت سن 15 عاما بالنقابة وهم علا عز الدين وأحمد فتحي و محمد صابر.

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