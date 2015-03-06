المؤشرات الأولية لانتخابات الصيادلة بالمنوفية: فوز قائمة التيار المدني باكتساح

أظهرت المؤشرات الأولية لإنتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للصيادلة والتجديد الكلى لإنتخابات النقابة الفرعية بالمنوفية، بعد إغلاق باب التصويت بحضور 660 عضو بالجمعية العمومية وبدء الفرز، عن فوز قائمة ايد واحدة المحسوبة على التيار المدنى باكتساح فى مواجهة قائمة التجمع المحسوبة على تيار الاخوان.

وأظهرت النتائج فوز قائمة صيادلة إيد واحدة بقيادة الدكتور مصطفى سلام المرشح على منصب نقيب الصيادلة بالمنوفية والصيادلة المهنيين للنقابة العامة بفارق 209 صوت فى مواجهة قائمة التجمع المحسوبة على تيار الإخوان بعد الانتهاء من فرز 3 لجان من أصل 6 لجان بإنتخابات المنوفية.

> وشملت النتائج الأولية، حصول قائمة إيد واحدة فى لجنة رقم 1 على 128 صوت مقابل 19 صوت لقائمة التجمع و63 صوت لقائمة ايد واحدة مقابل 23 صوت لقائمة التجمع فى لجنة رقم 2 ، كما حصدت قائمة ايد واحدة على 70 صوت مقابل 10 اصوات فقط فى لجنة رقم 3 وجارى الانتهاء من باقى اللجان واعلان النتائج.