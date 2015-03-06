صفوت عبد المقصود أول نقيب شاب مستقل بـ”صيادلة الإسماعيلية” ‎

أعلنت، منذ قليل، نتائج الانتخابات بنقابة الصيادلة بالإسماعيلية، وحصل الدكتور صفوت عبد المقصود وكيل كلية الصيدلة بالإسماعيلية جامعة قناة السويس على مقعد النقيب باكتساح، حيث حصل على 236صوت مقابل 56 صوت لمنافسه جمعة رزق.

وجرت الانتخابات بمقر النقابة بمدينة الاسماعيلية فى أجواء هادئة تبادل فيها المرشحان لمقعد النقيب التحية وباقى المرشحين.

ويعد صفوت من العناصر الشابة وليس له أى انتماءات سياسية ويوصف بأنه مستقل وله شهرة واسعة فى مجال الأبحاث الصيدلية، ويأتى خلفًا للنقيب السابق الدكتور سعاد حمودة التى أقتنص المقعد من جماعة الإخوان فى الانتخابات الماضية وهو من قيادات حركة كفاية وتخوض الانتخابات على مقعد النقيب العام على مستوى الجمهورية .

وأعلنت اللجنة فوز عضوين بمجلس نقابة الإسماعيلية بالتزكية وهما سامح نصيف وأمانى أنيس.