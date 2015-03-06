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حبس ممول حرق سيارات الشرطة بالسويس 15 يومًا

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حبس ممول حرق سيارات الشرطة بالسويس 15 يومًا حبس ممول حرق سيارات الشرطة بالسويس 15 يومًا
قررت نيابة السويس حبس قيادى إخوانى مسئول عن تمويل المشاركين فى عمليات حرق سيارات الشرطة بالمحافظة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان ضباط الأمن الوطنى ألقوا القبض على المتهم فى وقت متأخر من مساء أمس وتحفظوا على سيارته لاتهامه بتمويل عمليات حرق سيارات الشرطة وحرق سيارات 9 من مهندسى شركة السويس لتصنيع البترول.

وقال قيادى أمنى لـ"اليوم السابع " إن المتهم صادر له قرار من النيابة العامة بضبطه وضبط سيارته التى تم استخدامها فى نهاية الشهر الماضى فى حرق 9 سيارات تابعة لمهندسين بشركة السويس لتصنيع البترول.

وأضاف القيادى الأمنى أن المتهم اعترف بتمويل حرق سيارات مهندس شركة البترول مقابل مبلغ 1700 جنيه لأربع أشخاص شاركوا فى العملية فضلا عن إمدادهم بمواد غذائية كل شهر كنوع من الدعم خاصة أن المشاركين فى حرق السيارات لهم أقارب من الدرجة الأولى محبوسين فى قضايا سياسية.


>ضبط قيادى إخوانى يمول عمليات حرق سيارات الشرطة فى السويس
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