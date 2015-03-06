فيريرا: أعد ببطولة؟ وهل يوجد لقب لم يحققه الزمالك!

رد جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على سؤال حول وعده بتحقيق بطولة الدوري المصري هذا الموسم بشكل ساخر.

الزمالك متصدر الدوري المصري المتوقف منذ كارثة الدفاع الجوي التي سقط فيها 20 مشجعا، وفي جعبته 45 نقطة.

وقال فيريرا في حواره مع الموقع الرسمي: "أعد بتحقيق الدوري لماذا؟ الزمالك لديه تاريخ عريق مليء بالبطولات .. وهل يوجد بطولة لم يحققها؟"

وتابع "الزمالك حقق خمس ألقاب دوري أبطال إفريقيا بجانب 11 بطولة دوري وأيضا كأس مصر .. هو ناد عريق ولا علينا سوى الاجتهاد والعمل على الفوز".

وأضاف المدرب البرتغالي "أعمل على تطوير الأداء الهجومي والدفاعي للفريق والقتال من أجل الوصول للأهداف المطلوبة .. ومع تصدرنا للمسابقة فرصتنا أفضل في الدوري".

فيريرا الذي بدأ مهمته قبل شهر تقريبا مع الزمالك مازال لم يضع يده على إمكانات اللاعبين بالشكل الأمثل.

ويفسر "لدي انطباع مبدأي عن اللاعبين، ولكن أنتظر المباريات الرسمية لأن المواجهات الودية والتدريبات لا تعطيك المستوى الحقيقي لكل لاعب".

وأتم "نستغل المباريات الودية والتدريبات من أجل علاج بعض الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون أملا ألا تحدث في المواجهات الرسمية".

فيريرا سيبدأ أول مباراة رسمية مع الزمالك يوم 13 مارس أمام رايون سبورتس بذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.