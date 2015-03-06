فيريرا يتحدث عن - عائلته في الزمالك وأهدافه .. والقيادة في القاهرة

نفى جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك أن يكون قد طلب الاستغناء عن أي لاعب أو استبعاد أحد من الجهاز الفني.

وتولى فيريرا تدريبات الزمالك قبل شهر مضى، ويستعد لمواجهة رايون سبورتس بذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية يوم 13 مارس.

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وقال فيريرا عبر الموقع الرسمي للزمالك: "لم أطلب الاستغناء عن أحد من اللاعبين أو الجهاز الفني .. جميعهم عائلتي ونحن أسرة واحدة أحبهم جميعا".

وأضاف "أشعر بتحسن أداء اللاعبين وبالفعل بدأ الفريق يستوعب أسلوب تدريبي ويحبوه".

وتابع "ولكن على الجميع أن يعلم أننا أراقب وإذا لاحظت أن أحدهم سيؤثر على تطبيق الفكر المفيد للفريق من الوارد أن أستغنى عنه".

وشدد على أن الحكم على اللاعبين يكون من خلال المباريات الرسمية في ظل توقف الدوري المصري 40 يوما حدادا على ضحايا الزمالك الذين سقطوا في مداخل استاد الدفاع الجوي.

اللاعب المصري Vs اللاعب الأوروبي

يؤمن فيريرا بوجود اختلاف بين اللاعب المصري والأوروبي، وأوضح أن الأول يمتاز باللعب بروح وحماس عالي.

وأشار "أحيانا لا يتمكن اللاعب المصري في التحكم بحماسه ومن السهل أن تكون فريق به 11 محاربا .. ولكن هناك قصور خططية وفنية نحاول علاجها".

وتابع "أسلوبي مبني على تطوير وتعليم لاعبي الزمالك بشكل أفضل .. وكلما كان المستوى الفردي أفضل كلما انعكس هذا على أداء الفريق".

وتابع "أحاول عمل توليفة بين الحماس ومهارات اللاعبين الفردية بجانب اللمسة الفنية من خلال قواعد خططية تنطبع على أداء اللاعبين".

القيادة في مصر

وحول أفضل الأشياء صعوبة في القاهرة منذ وصوله هي قيادة السيارات في مصر.

وعقب فيريرا "من ينجح في القيادة في مصر يمكنه أن يقود السيارات في أي وقت".