كسر في خط تصدير الزيت الخام الرئيسي بالشركة العامة للبترول برأس غارب‎

تسبب كسر في خط تصدير الزيت الخام الرئيسي، بميناء الشركة العامة للبترول برأس غارب، مساء اليوم الجمعة، في حدوث تسرب بترولي وتلوث بحري علي مساحة كبيرة داخل مياه البحر.

وعلي الفور، تم إبلاغ أجهزة وزارة البيئة بالغردقة ومكتب مكافحة التلوث البحري وإدارة البيئة بالشركة العامة للبترول للانتقال لموقع التسرب البترولي ، للسيطرة علي التلوث فيما يتابع مسؤلو وزارة البيئة أعمال السيطرة علي التسرب البترولي.

وأكدت مصادر بيئية بالبحر الأحمر،أنه تم بدء التعامل مع التسرب البترولي وإغلاق خط التصدير ووقف الضخ، حيث تبين أن التسرب البترولي يغطي نحو 1500 مترا وتم استخدام النشتتات والفوم لمحاصرة منطقة التسرب البترولي.