صيدليان يتنافس على مقعد النقيب بالوادى الجديد.. وفوز مجلس النقابة بالتزكية

أجرت نقابة الصيادلة الفرعية بالوادى الجديد انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة الفرعية لاختيار النقيب العام و12 من أعضاء مجلس النقابة واختيار نقيب النقابة الفرعية و6 أعضاء لمجلس النقابة الفرعية، والتى شهدت اقبالا متوسطا بمقر النادى الاجتماعى بمدينة الخارجة، حيث بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم حتى الآن 54 أعضاء من إجمالى 95 من لهم حق التصويت ومقيدين بجداول النقابة.

وقال المستشار محمد عبد الواحد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات فى تصريح صحفى، إن مجلس نقابة الصيادلة بالوادى الجديد فاز بالتزكية، وهم 6 أعضاء منهم ثلاثة فوق سن 15 عاما بالنقابة وهم الصيدلى عبد الباسط عبد العاطى والصيدلى حسام النشوانى والصيدلى حمدى منصور وفاز من الأعضاء تحت سن 15 عاما بالنقابة كل من أحمد فتحى ومحمد صابر وعلا عز الدين، فيما يجرى فرز الأصوات على مقعد مرشح النقيب والذى يتنافس عليه كل من صديق عرابى عبد الله، وإيهاب محمود محمد والى.

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