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إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات "صيادلة الإسكندرية".. وبدء الفرز

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إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات "صيادلة الإسكندرية".. وبدء الفرز إغلاق صناديق الاقتراع فى انتخابات "صيادلة الإسكندرية".. وبدء الفرز
أغلقت منذ قليل صناديق الاقتراع فى انتخابات النقابة الفرعية لمجلس نقابة الصيادلة بالإسكندرية، وبدأت عملية الفرز على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات غدا.

وقال أحمد الجندى، القائم بأعمال النقيب لليوم السابع، إن اللجنة المنظمة للانتخابات بتقسيم اللجان الانتخابية إلى 11 لجنة فرعية وذلك تسهيلا على الناخبين من أعضاء النقابة وعددهم 20 ألف عضو، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد نصاب قانونى لاكتمال العملية الانتخابية، حيث تم إجراء الانتخابات بعدد الأعضاء الذين حضروا للتصويت.

يذكر أن الانتخابات أجريت اليوم على مقعد النقيب و8 أعضاء لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية من ضمنهم 4 مرشحين فوق السن و4 تحت السن ومرشح عن غرب الدلتا التى تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

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