"برج العرب التعليمية" تخصص معرضا دائما لمنتجات المدرسة الثانوية الزراعية

زارت نبيلة حنفى محمد بسيونى، مدير عام إدارة برج العرب التعليمية، اليوم، مدرسة برج العرب الثانوية الزراعية، وتفقدت أقسام المحاصيل والصناعات والألبان والكيمياء والفيزياء والإنتاج الحيوانى والنحل ودودة القز والهندسة الزراعية.

وأكدت مدير عام الإدارة أهمية التعليم الفنى فى بناء مستقبل الوطن وأنه لابد من تمثيل التعليم الفنى بأنه من أساسيات التطور والتنمية، كما أشادت بما شاهدته بأقسام المدرسة المختلفة كنموذج مشرف ويعد إضافة قوية للتعليم الفنى بمصر وتبنى جهد طلاب مدرسة برج العرب الثانوية الزراعية واستغلال بحوثهم العلمية والاهتمام بالنواحى الابتكارية والإبداعية وتوظيفها فى خدمة التعليم والبحث العلمى والمجتمع.

وأمرت نبيلة بتخصيص مكان لعرض منتجات مدرسة برج العرب الثانوية الزراعية وطالبت المعلمين بالتوسع فى المشاركة بإقامة متحف على نطاق واسع على مستوى محافظة الإسكندرية.

>