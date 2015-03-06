نائب تركي: ممارسات أردوغان تتقاطع مع جرائم داعش بحق الإنسانية

انتقد حسين ايجون النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي ممارسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ووصفها بأنها تتقاطع مع الأعمال الوحشية الحاقدة التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي في محاولة للقضاء على الإرث الإنساني الحضاري المتنوع للمنطقة العربية.

ونقل “موقع اودا تي في” عن ايجون قوله في تعليق نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن داعش دمر مدينة نمرود الآشورية الأثرية التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد بالجرافات بعد تدمير مدينة نينوى العراقية وسرقة آثارها وتجريفها وتدمير متحف مدينة الموصل التاريخي ، بينما قام أردوغان بتدمير “تمثال الإنسانية” في محافظة قارص شرق تركيا والاستهزاء بالفنان الذي صنع التمثال والفرق الوحيد بين العملين هو ربطة العنق التي يرتديها أردوغان.

يذكر أن إحدى محاكم اسطنبول غرمت الثلاثاء الماضي أردوغان بمبلغ 4200 دولار كتعويضات معنوية لإصداره أوامر لوزارة الداخلية بهدم تمثال الإنسانية للفنان التركي محمد أكسوي ، والاستهزاء بمنحوتاته بعد خطابه في فبراير عام 2011 بمدينة قارص شرق تركيا ما اضطر الفنان أكسوي لإقامة دعوى قضائية ضد أردوغان متهما إياه بعدم احترام الفن والفنانين واستحقارهم.

وشنت وسائل إعلام نظام أردوغان التركي آنذاك حملة عنيفة ضد هذه التماثيل والمنحوتات التي سماها الفنان أكسوي تماثيل البشرية والإنسانية ، في إشارة منه للتضامن مع ضحايا المجازر التي تعرض لها الأرمن على يد الأتراك العثمانيين إبان وخلال الحرب العالمية الأولى.