“مغازي” يجتمع بوزير الكونغو للبيئة لدفع أنشطة التعاون الثنائي بين البلدين

شهد اليوم لقاءاً بين الدكتور الوزير حسام مغازى مع الوزير الكنغولى الجديد للبيئة والتنمية المستدامة بشأن دفع أنشطة ومكونات مشروع التعاون الثنائي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية فى مجال الموارد المائية.

وقد بدأ اللقاء بتهنئة من القلب من الدكتور الوزير حسام مغازى إلى الوزير الكنغولى الجديد وهنأه أيضاً على تغيير إسم الوزارة إلى وزارة البيئة والتنمية المستدامة، والتمنيات لسيادته بالتوفيق والسداد فى مهمته الهامة لصالح نفع وتنمية الشعب الكنغولى الشقيق علماً بأن هذه الوزارة مسئولة عن ملف المياه.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز التعاون الفني في مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لدى دولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة بشكل عام وتنفيذ مشروعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالأقاليم المحرومة بالكونغو الديمقراطية، حيث تحظى هذه المشروعات بالمزيد من الاهتمام على المستوى الوطني والإقليمى، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المائية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

هذا وقد تم توقيع بروتوكول التعاون الفني بين البلدين لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بمنحة مصرية قدرها 10.5مليون دولار لصالح تحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحرومة بالكونغو الديمقراطية “لمدة خمس سنوات”.

وقد تابع الوزيران أثناء اللقاء تفاصيل تقدم أنشطة التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية، وما تم إنجازه حتى الآن فى ضوء القرارات والتوصيات التى صدرت عن الاجتماع الخامس للجنة الفنية والتوجيهية المشتركة لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالكونغو الديمقراطية الذى عقد العاصمة الكونغولية ، كينشاسا خلال الفترة من “11-17″مايو 2014.

ومن جانبه صرح الوزير حسام مغازي أن المنحة المصرية بقيمة 10.5مليون دولار تضم مشروعاً تنموياً يتضمن العديد من المكونات التي تغطى كافة المجالات المتعلقة بتنمية الموارد المائية بدولة الكنغو الديمقراطية مثل مكون إعداد دراسات الجدوى لإنشاء بنية تحتية كهرومائية تتمثل فى سد صغير متعدد الأغراض حيث يجرى حاليا مراجعة مقترح دراسة عن الطاقة الكهرومائية على نهر السميليكى تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى الفنية للمشروع، كذلك يشمل المشروع حفر عدد 30 بئر جوفى مزودة بشبكات توزيع تعمل بطلمبات غاطسة بهدف توفير مياه الشرب الصالحة في المناطق القاحلة والمحرومة لخدمة السكان والثروة الحيوانية، كما تشمل المنحة تبادل الخبرات بين البلدين المتعلقة بمجال المياه الجوفية ووتكنولوجيا الزراعة وأساليب الرى المطور.

• كما أفاد أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان والأمطار بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية لتوفير نظام رصد للأمطار والسيول والتغيرات المناخية وللتنبؤ بالمتغيرات الهيدرولوجية والأرصاد الجوية لمنطقة حوض نهر النيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية بصفه خاصه وذلك بهدف الإنذار المبكر والوقاية من خطر الفيضان. وأفاد سيادته أن مكون التدريب وبناء القدرات جزء لا يتجزأ من الاهتمام المصرى للأشقاء من دولة الكونغو الديمقراطية حيث تم إدراج مكون التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية الكونغولية ضمن أنشطة المشروع والذى تم تفعيله بتنفيذ الدورة التدريبية الاولى فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لعدد “9″ متدرب وذلك خلال الفترة من “29 أبريل حتى 10 مايو 2012 “، كما تم تنفيذ الدورة التدريبية الثانية فى الإدارة المتكاملة للموارد المائية لعدد “11″ متدرب وذلك خلال الفترة من “18-28″ مارس 2013، والدورة التدريبية الثالثة فى مجال “نظم المعلومات الجغرافية” خلال الفترة “2-13″ فبراير 2014 لعدد 12 متدرب من الجانب الكونغولى. هذا بالإضافة إلى أنه تم استقدام عدد “2″ دارسين للمشاركة فى دبلومة الموارد المائية المشتركة التابعة لجامعة القاهرة، وكذلك طالب دراسات عليا بدرجة الدكتوراه فى الهندسة بجامعة القاهرة للعام الدراسى 2013/2014.

و قد أشاد الوزير الكنغولى بالدعم المصرى الكبير الذى تقدمه مصر الى شقيقتها الكنغو الديمقراطية فى شتى المجالات وخصوصا فى مجال الموارد المائية والرى، وشكر الوزير حسام مغازي على تقديم منحة بمبلغ 10.5 مليون دولار فى مجال إدارة وتنمية الموارد المائية فى الكنغو الديمقراطية.

وأكد أن هذا الدعم يجيئ فى الوقت المناسب حيث تداهم التغيرات المناخية وما يصاحبها من موجات جفاف وفيضانات عارمة تؤذى الملايين من مواطنى حوض النيل وخصوصاً فى شرق وغرب الكنغو الديمقراطية.

و وعد بمجرد رجوعه الى كينساشا، بدفع وتشجيع جميع مكونات المنحة المصرية للأمام حسب الخطط التنفيذية والجداول الزمنية المخططة لها.

وفى نهاية اللقاء وعد الوزير الكنغولى بمشاركة الكنغو الديمقراطية بمقتنيات ومواد من التراث والحضارة الكنغولية فى متحف النيل بأسوان مع بقية دول حوض النيل قبل الإفتتاح المقرر له شهر مايو 2015.