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أمن الأقصر يحيل بلاغ ضد أميني شرطة تعديا علي مواطن للنيابة العامة‎

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أمن الأقصر يحيل بلاغ ضد أميني شرطة تعديا علي مواطن للنيابة العامة‎ أمن الأقصر يحيل بلاغ ضد أميني شرطة تعديا علي مواطن للنيابة العامة‎

مديرية أمن الأقصر

قررت مديرية أمن الأقصر إحالة بلاغ تقدم به أحد المواطنين ضد اميني شرطة ، اتهمهما بالاعتداء عليه بعد مشاهدته لأحدهما يصطحب فتاة لسطح العمارة السكنية التي يقيمان فيها.

و كان اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر قد تلقي بلاغا من أحد المواطنين المقيمين في شارع التلفزيون بوسط المدينة يفيد بتعدي اثنين من أمناء الشرطة،عليه بعد اعتراضه علي اصطحاب أحدهما لفتاة بسطح العمارة السكنية.

وأوضح الشاكي أن مشاداة كلامية وقعت في البداية بينه وبين أمين الشرطة الذي كان يصطحب الفتاة لسطح العمارة استدعي علي إثرها زميله الذي يقيم معه في نفس الشقة ، ما أدي لتجمهر سكان العمارة وانتهت الواقعة بمحضر في قسم شرطة الأقصر ، وتم إحالته الي النيابة العام للتحقيق.

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