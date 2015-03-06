القوات العراقية تحرر قضاء "الدور" وتقتل 8 من تنظيم (داعش) بالأنبار

أكدت قيادة عمليات تحرير قضاء الدور فى محافظة صلاح الدين شمال العراق، اليوم لجمعة، سيطرتها على القضاء بشكل كامل بعد اشتباكات مع مسحى تنظيم (داعش) الإرهابى، بينما أعدم التنظيم خمسة من عناصره شمال تكريت بسبب هروبهم من المعركة مع القوات العراقية، التى قتلت ثمانية من عناصر التنظيم فى الأنبار غرب العراق.

وقالت مصادر محلية بصلاح الدين إن قيادة (داعش) أعدمت، اليوم، خمسة من عناصر التنظيم رميًا بالرصاص فى الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط شمال شرقى تكريت.

وأشارت إلى أن القوات المشتركة شرعت فى إزالة العبوات الناسفة وتعمل على تأمين المنازل المفخخة التى زرعها عناصر التنظيم بالمتفجرات قبل هروبهم من المنطقة، وقالت "إن تعزيزات من القوات الأمنية و(الحشد الشعبي) وصلت اليوم لمحافظة صلاح الدين إلى الدور".

ولفتت إلى أن تنظيم داعش بات محاصرًا بمحافظة صلاح الدين، بعد أن ضيقت القوات العراقية الخناق عليه فى العلم والدور وتكريت، وخسر التنظيم أيضاً أهم مصادر تمويله فى صلاح الدين بعد أن تمكنت القوات المشتركة من استعادة السيطرة على حقلى عجيل والعلاس النفطيين.

ولا تزال مواقع التنظيمِ الإرهابى داخل تكريت والدور والعلم تتعرض لقصف صاروخى ومدفعى مركز إضافة إلى القصف الجوى الذى تشنه الطائرات المروحية العراقية، الأمر الذى أفقد التنظيم الإرهابى القدرة على المناورة وجعله عاجزاً عن الحركة داخل ما تبقى له من مواقع فى صلاح الدين.

وفى الأنبار، صرح قائد اللواء الثامن العراقى العميد الركن عمار الجبورى بأن 5 من مسلحى داعش قتلوا فى أطراف ناحية عامرية الفلوجة خلال عملية عسكرية ضد الإرهابيين فى منطقة الإسالة أطراف الناحية عامرية الفلوجة، مما أسفر أيضًا عن تدميرعدد من المركبات التى تحمل كل منها رشاشًا أحاديًا، ومنصة صواريخ.

كما تمكنت القوات المشتركة من قتل 3 إرهابيين وتدمير أربع سيارات مفخخة كانت معدة للتفجير بمنطقة مطيبيجة شمال بعقوبة..وقال القيادى فى "الحشد الشعبي" عدى الخدران إن القوات نفذت عمليات عسكرية بمنطقة مطيبيجة التابعة لمحافظة ديالى والمحاذية لمحافظة صلاح الدين أسفرت عن مقتل الإرهابيين الثلاثة.

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