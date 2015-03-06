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وفاة حالتين جديدتين من ضحايا حادث أتوبيس الشروق

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لفظ اثنان من مصابى حادث أتوبيس رحلات المدارس بالشروق، أنفاسهما الأخيرة داخل المركز الطبى العالمى ليرتفع عدد المتوفيين فى الحادث إلى 9 ويتناقص عدد المصابين إلى 24.

وتشيع جنازات المتوفين تباعا فور وصول جثامينهم إلى بلداتهم ومنهم اثنان من قرية سبطاس التابعة لمركز طنطا واثنان من مركز قطور ومتوفيين ووالدتهما من طنطا.
>أتوبيس المدرسة بعد الحادث- 2015-03 - اليوم السابع
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أتوبيس المدرسة بعد الحادث

آثار الحادث المروع- 2015-03 - اليوم السابع
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آثار الحادث المروع

أتوبيس رحلات مدارس المدينة- 2015-03 - اليوم السابع
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أتوبيس رحلات مدارس المدينة

جانب من آثار الحادث - 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من آثار الحادث

أتوبيس الأطفال بعد التصادم - 2015-03 - اليوم السابع
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أتوبيس الأطفال بعد التصادم

8 وفيات و25 مصابًا فى الحادث - 2015-03 - اليوم السابع
>

8 وفيات و25 مصابًا فى الحادث

مدير شرطة النقل والمواصلات أثناء تفقد موقع الحادث - 2015-03 - اليوم السابع
>

مدير شرطة النقل والمواصلات أثناء تفقد موقع الحادث

السكة الحديد أكدت أن الأتوبيس عبر من مكان غير معد للعبور - 2015-03 - اليوم السابع
>

السكة الحديد أكدت أن الأتوبيس عبر من مكان غير معد للعبور

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