وفاة حالتين جديدتين من ضحايا حادث أتوبيس الشروق

لفظ اثنان من مصابى حادث أتوبيس رحلات المدارس بالشروق، أنفاسهما الأخيرة داخل المركز الطبى العالمى ليرتفع عدد المتوفيين فى الحادث إلى 9 ويتناقص عدد المصابين إلى 24.

وتشيع جنازات المتوفين تباعا فور وصول جثامينهم إلى بلداتهم ومنهم اثنان من قرية سبطاس التابعة لمركز طنطا واثنان من مركز قطور ومتوفيين ووالدتهما من طنطا.

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أتوبيس المدرسة بعد الحادث



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آثار الحادث المروع



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أتوبيس رحلات مدارس المدينة



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جانب من آثار الحادث



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أتوبيس الأطفال بعد التصادم



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8 وفيات و25 مصابًا فى الحادث



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مدير شرطة النقل والمواصلات أثناء تفقد موقع الحادث



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السكة الحديد أكدت أن الأتوبيس عبر من مكان غير معد للعبور

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