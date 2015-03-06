وفاة حالتين جديدتين من ضحايا حادث أتوبيس الشروق
لفظ اثنان من مصابى حادث أتوبيس رحلات المدارس بالشروق، أنفاسهما الأخيرة داخل المركز الطبى العالمى ليرتفع عدد المتوفيين فى الحادث إلى 9 ويتناقص عدد المصابين إلى 24.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتشيع جنازات المتوفين تباعا فور وصول جثامينهم إلى بلداتهم ومنهم اثنان من قرية سبطاس التابعة لمركز طنطا واثنان من مركز قطور ومتوفيين ووالدتهما من طنطا.
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وتشيع جنازات المتوفين تباعا فور وصول جثامينهم إلى بلداتهم ومنهم اثنان من قرية سبطاس التابعة لمركز طنطا واثنان من مركز قطور ومتوفيين ووالدتهما من طنطا.
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أتوبيس المدرسة بعد الحادث
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آثار الحادث المروع
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أتوبيس رحلات مدارس المدينة
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جانب من آثار الحادث
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أتوبيس الأطفال بعد التصادم
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8 وفيات و25 مصابًا فى الحادث
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مدير شرطة النقل والمواصلات أثناء تفقد موقع الحادث
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السكة الحديد أكدت أن الأتوبيس عبر من مكان غير معد للعبور
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معلمة مصاحبة للأطفال ضحايا حادث أتوبيس الشروق: لم نر أى عامل بالمزلقان
>
نقل 5 طلاب مصابين فى حادث أتوبيس الشروق للمركز الطبى العالمى
>
مصرع 15 شخصاً فى حادث تصادم مروع بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى (تحديث)
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