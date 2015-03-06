إصابة 5 جنود فى انقلاب سيارة بوسط سيناء

العريش- محمد حسين

أصيب اليوم الجمعة، 5 مجندين فى حادث انقلاب سيارة كانت تقل قوة أمنية بمنطقة وسط سيناء.

>وصرح مصدر أمنى بأن السيارة انقلبت على طريق الحسنة، وأصيب فى الحادث كل من: هشام مطاوع عفيفى، 24عامًا، بكسر بالعمود الفقرى، وعبد الرحمن ربيع السيد، 24 عامًا، بكسر فى الذراع اليمنى، وسحجات متفرقة بالجسد، وبوشيه جورج خليل، 21 عامًا، بجرح قطعى بالرأس، وأحمد على مصطفى، 21 عامًا، بكسر بالعمود الفقرى، وأبانوب فتحى بولس، 21 عامًا، بكسر بالفخذ اليمنى. وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكرى بالسويس.

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