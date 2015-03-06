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هدم 50 منزلا بالمرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح

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هدم 50 منزلا بالمرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح هدم 50 منزلا بالمرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح
تواصلت اليوم، عمليات إزالة المنازل بالمرحلة الثانية من المنطقة الحدودية برفح بعد إخلائها، تمهيدًا لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين وقطاع غزة.

وأعلنت مصادر أمنية، أنه تم إزالة وهدم 50 منزلاً من المنطقة، ليصل بذلك العدد إلى 760 خلال المرحلة الجارية، وجارٍ استكمال الإزالة والهدم لباقى منازل ومبانى المنطقة على مسافة 500 متر من المرحلة الأولى السابق إزالتها.

يذكر أيضًا أنه سيتم إزالة وهدم المبانى فى المرحلة الثانية لمسافة 500 متر من المرحلة الأولى، والتى تم حصرها بعدد 1220 منزلًا تضم نحو 2044 أسرة، حيث يتم صرف التعويضات المالية بواقع 1200 جنيه عن المتر المربع من المبانى الخرسانية ومبلغ 700 جنيه عن المتر المربع من المبانى ذات الحوائط الحاملة، مضاف إليهما صرف مبلغ 100 جنيه عن المتر المربع المقام عليه المبنى، ومبلغ 1500 جنيه كإعانة عاجلة لإيجاد مسكن بديل. كما سبق إخلاء المرحلة الأولى لمسافة 500 متر من الحدود الدولية، وتم صرف مبلغ 242 مليون جنيه لعدد 616 مواطنًا كتعويضات عن عدد 837 منزلا.

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مصر 365

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