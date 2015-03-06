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محافظ الغربية يزور مصابى حادث أتوبيس الشروق بالمركز الطبى العالمى

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محافظ الغربية يزور مصابى حادث أتوبيس الشروق بالمركز الطبى العالمى محافظ الغربية يزور مصابى حادث أتوبيس الشروق بالمركز الطبى العالمى
توجه سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، إلى المركز الطبى العالمى، للاطمئنان على حالة المصابين فى حادث أتوبيس الشروق وعددهم 25 مصابًا، وأكد المحافظ أن 15 منهم بحالة جيدة و10 موجودين داخل غرف العناية المركزة، مشيرًا إلى تشكيل فريق طبى عاجل من مديرية الصحة لمتابعة الحالات أولاً بأول.

وأضاف محافظ الغربية، أن أهالى الضحايا موجودون الآن أمام النيابة فى انتظار صدور تصاريح بدفن ذويهم أنه أجرى اتصالات بعدد من القيادات القضائية لسرعة استخراج التصاريح الخاصة بالدفن وتخفيف العبء على الأهالى.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى الإهمال الجسيم وإحالة المسئولين للنيابة العامة خاصة مع صدور القرار لمنع رحلات الطلاب نهائيًا خارج المحافظة.

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