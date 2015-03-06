تنافس قائمتين على مقاعد النقابة الفرعية للصيادلة بكفر الشيخ

تجرى انتخابات نقابة الصيادلة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، بين قائمتى "انت النقابة" والتى تترأسها الدكتورة فريدة عبده المرشحة لمنصب النقيب، وتضم كلا من: "عبد العزيز العشماوى ومحمد كمال ومنال الباجورى ورضا عبد العال وعلاء ريحان ونهى الجزار؛ والقائمة الأخرى باسم"قائمة التغيير" ويترأسها الدكتور محمد فهمى المرشح لمنصب النقيب وتضم كلا من: "إبراهيم شوقى الجندى ومصطفى محمود فتح الله وعبد العزيز العشماوى الذى تم إدراج اسمه بدلا من الدكتور نشأت عبد الله والذى تنازل وحسن متولى سالم ومحمد سعد عيسى وحمادة محمد حسن".

وتجرى الانتخابات بمقر نادى كفر الشيخ الرياضيتحت إشراف قضائى برئاسة المستشار محمد السمادونى من خلال 3 لجان، ويبلغ عدد من يحق له التصويت 1300صيدلى ممن سددوا الاشتراكات من بين أكثر من 6 ألاف صيدلى بكفر الشيخ.



>إحدى اللجان الانتخابية لنقابة الصيادلة