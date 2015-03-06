جمعية الجورة بالعريش تنظم حوارا مفتوحا حول التحديات التى تواجه الشباب

نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية "الجورة" جنوب الشيخ زويد اليوم، الجمعة، حوارا مفتوحا مع الشباب حول التحديات التى تواجههم وتطلعاتهم للمستقبل القريب.

وقال الشيخ عرفات خضر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، فى تصريح صحفى اليوم، إن الحوار جاء فى إطار سعى الجمعية لإشراك الشباب فى اقتراح حلول للتحديات التى تواجههم وتطلعاتهم للمستقبل.

وبدورهم أكد الشباب المشارك فى الحوار أن الظروف الأمنية والاقتصادية والمعيشة الصعبة من أهم التحديات التى تواجههم، مشيرين إلى أن تطلعاتهم تتمثل فى الحصول على الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وطالب الشباب بتكرار مثل تلك اللقاءات لكى يتم عرض مشكلاتهم والتحديات التى تواجههم ومقترحاتهم على المسئولين ومتخذى القرار، لإمكانية التواصل مع الشباب وإشراكهم فى الاقتراحات والحلول لهذه التحديات.